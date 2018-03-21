Instagram Bio'larına Hashtag ve Profil Linki Eklenebilecek

Ünlü sosyal medya platformu Instagram, bu kez oldukça farklı bir güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Yeni kazandığı özellik sayesinde artık Instagram, profillerinize hashtag ve profil linki eklemenize izin veriyor.

Ünlü resim paylaşım platformu Instagram, her geçen gün bizi şaşırtacak bir adım atmayı başarıyor. Şimdi ise profilinize hashtag ve profil linki ekleyebileceğiniz güncelleme ile farklı bir deneyim yaşayabileceksiniz.

Hashtag’ler Instagram işleyişi açısından inanılmaz derecede önem bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Aralık ayında ünlü sosyal ağ, insanların profil gibi hashtagleri takip etmelerine izin vermeye başlamıştı. Şimdi ise şirket, bu hashtag'leri daha da ön saflara getiriyor. Bugünden başlayarak, Instagram kullanıcıları bio’larına hem hashtag’leri hem de profil linklerini bağlayabilecekler. Şimdi, biografinize “#” veya “@” eklediğinizde, otomatik olarak bir etiket veya profil sayfasına yönlendirecek bir bağlantı ekleyebileceksiniz.

Özellik ile birlikte hashtag’ler her yer de kullanılabilecek ve bu hashtag’i arayan, yani sizinle aynı şeye düşünen kişiler sizi kolayca bulabilecek. Eğer biografinizde başka bir profil hesabını paylaşırsanız, o kişiye bir bildirim gönderilecek. Karşı taraf profilinin paylaşılmasını istemiyorsa, siz bağlantıyı paylaşamayacaksınız. Bu özellik, kötüye kullanımların önünü kesebilecek gibi duruyor. Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmuş, iyi mi olmuş, olmasa da olur muymuş?