Instagram üzerinden şimdiye kadar paylaştığınız her şeyi, yakında kullanıma sunulacak yeni bir özellik ile indirmeniz mümkün olacak.

Instagram, sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Her güncelleme ile yeni bir özellik sunan uygulama, son günlerde yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik uygulamaya konduğunda; Instagram üzerinden yaptığınız tüm paylaşımların bir kopyasını indirebileceksiniz. Bu özelliğin aynı zamanda Facebook'un veri paylaşımı ve depolanmasında yaşadığı sorunları çözebilme konusunda da yardımcı olabileceği düşünülüyor. Avrupa ve ABD'de veri koruma yasalarında uyulması gereken kurallardan biri olan 'verilerin taşınabilir olması' kuralı, bu sayede gerçekleştirilecek.

Benzer bir özellik, uzun senelerdir Twitter'da mevcut. Özellikle hesaplarınızı kapatmak istediğiniz durumlarda, tüm paylaşımlarınızın kopyasını indirmek oldukça işe yarayan bir özellik. Ancak Instagram'ın bu özelliği getirme üzerinde çalışmasının sebebi tam olarak 'müşteri memnuniyeti' diyemeyiz. Yine de özelliğin son derece kullanışlı ve faydalı olacağı düşünülüyor.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uyum sürecinin bir parçası olan bu uygulama, yakın zamanda birçok farklı platformda da görülebilir. Tüm iletiler, mesajlaşmalar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ancak konunun ne kadar gündemde olduğunu düşünürsek, çok zaman geçmeden kullanılabilir olacağını söylemek mümkün.