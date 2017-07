Instagram, Snapchat ile olan rekabetini korumak ve hatta önce geçmek için kullanıcılar tarafından önceden ayarlanmış filtrelerin kullanılmasına izin vermeli.

Instagram şu anda, en başta gelen filtrelerinizi listenin başında göstermeye ve listenin sonunda ise sık kullanmadığınız filtrelerin yer almasına olanak tanıyor. Bununla birlikte, her kullanıcının Instagram'da kendi stili var ve tek bir filtre bu stili temsil edemez. Ayrıca her seferinde geriye dönüp, her fotoğrafta kullandığınız efektleri ayarlamak hem yorabilir hem de zaman kaybı demektir.

Favori Instagram efektlerinizin, renk tonlarınızın, filtrelerinizin ve düzeylerin bir kombinasyonu olan kendi filtrenizin olduğunu düşünün. Bu düşünceye, kullanıcıların kendi özel filtrelerini de başkalarıyla paylaşabileceğini ekleyin. Ne yazık ki böyle bir düşünce şu an için mümkün durmuyor.

Profesyonel fotoğrafçılar ve üst düzey hesaplara sahip kullanıcılar hemen hemen aynı Photoshop efektlerini kullanırlar. Instagram'daki birçok büyük isim tarafından kullanılan VSCO, önceden ayarlanmış kullanıcı filtreleri sunmaktadır, ancak arabiriminin kullanımı oldukça zordur. Böyle bir durumda Instagram, bizi başka şeylerle uğraştırmadan kendisi bu olanağı sunmalıdır.

Bununla birlikte profesyonel fotoğrafçılar, potansiyel olarak bu filtreleri uygulama içi satın alma olarak satarak kendileri ve Instagram için bir gelir modeli oluşturabilirler. Bunlar elbette sadece düşünceler, ancak Snapchat, Instagram'ın ataklarına kesin dillerle cevap vermek için elinden geleni yapıyor. Bir anda rekabetin önündeyken, geriye düşmek de olası duruyor.