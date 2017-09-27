Tinder'da Instagram'ını tanımlayan kullanıcılar -özellikle de kadınlar-, ciddi bir tacizlik akımının kurbanı olmaya başladılar.

Instagram, diğer sosyal medyalara göre daha özgür bir platform olarak gösteriliyor. Profilinizi gizlemediğiniz sürece herkesten DM mesajı alabildiğiniz sosyal medyada bu özelliğin çok fazla kullanılması haliyle can sıkıcı olabiliyor. Üzerine bir de Tinder kullanıyorsanız, işler can sıkıcı bir hale dönüşebilir.

Tindstagramming yapan bazı arkadaşlar, Tinder’da onay almadığı kişilerin Instagram hesabına mesaj atarak, adeta ikinci bir şans için çabalıyorlar. Bu korkunç olgu Tinder’da büyük sorun olmaya başlarken, sonuç tacize kadar gidebiliyor.

Tinder'dan bir adam Instagram'ımı bulup bana neden karşılık vermediğimi soran bir mesaj gönderdi.

Eski güzel günlerde, Tinder’da birisini beğenmediysen kaydırarak kenara iter ve olay kapanırdı. Bu olaylar gün yüzüne çıktıktan sonra her şey bu kadar kolay olmuyor. 2015 yılında Instagram hesabı bağlamaya izin veren uygulama, insanların birbirlerine ulaşması konusunda bir açığı da ortaya çıkardı.

Elbette genelleme yapılamaz ama çoğunluk olgusundan bahsedeceksek daha çok erkeklerin kadın kullanıcılara yaptığı bir eylem olarak gözüken Tindstagramming, bazen taciz içerikli mesajlar konusunda çok ileri yerlere gidebiliyor. Tinder ve Instagram’ın ülkemizde de çok sık kullanıldığı düşünüldüğünde bu tarz olayların bizlerin de başına geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumdan rahatsız oluyorsanız en iyi yapacağınız işlem Instagram profilinizi Tinder’dan kaldırmak olacaktır. Yok oradan takipçi geliyor diyorsanız da, takipçilerin ne için geldiğini göz önüne almalısınız.