Instagram'da takip ettiğini kişilerin hikayelerine ya da size attıkları görsellere görüntülü yanıt vermek artık mümkün.

Instagram’ın yeni getirdiği özellik sayesinde biri size video ya da fotoğraf attığında, ‘o’ fotoğrafı başka bir fotoğrafla yanıtlayabilirsiniz. Biraz karışık gibi görünüyor değil mi?

Instagram’da birinin size gönderdiği fotoğrafı açtığınızda, fotoğrafın alt kısmında bir metin yazma çubuğunun olduğunu görürsünüz. İşte o metin yazma çubuğunun solunda artık bir fotoğraf simgesi var. O simgeye dokunduğunuzda size gönderilen fotoğraf ya da videoya görüntülü olarak yanıt verebileceksiniz.

Yanıtlama simgesine dokunduğunuzda size gönderilen görsel sağ üstte bir çıkartma olarak durur. Eğer isterseniz bu çıkarmayı büyütüp-küçültebilir ya da yerini değiştirip sağa-sola yatırabilirsiniz. Eğer çıkartmaya tıklarsanız size gönderilen fotoğraf ya da video, ekranın üst yarısını kaplayacak şekilde genişler. Alt bölümde ise kamera kalır ve istediğiniz görüntüyü çekebilirsiniz.

Görüntülü yanıtlama sırasında standart Instagram kamerasında yapabildiğiniz tüm efektleri ve eklemeleri yapabilirsiniz. Üstelik sadece fotoğraf da değil; video ya da bumerang da gönderebilirsiniz.

Belki de en önemlisi, bu görüntülü yanıtlama özelliği yalnızca mesajlarla sınırlı değil. Takip ettiğiniz kişilerin hikayelerine de görüntülü yanıt verebilirsiniz. Sizi takip eden kişilerin hikayeleriniz hakkındaki yorumlarını görüntülü olarak görmek keyifli olabilir.