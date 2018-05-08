Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, son aylarda Hikayeler özelliğini fazlasıyla geliştirdi. Şimdi ise hedefinde dinlediği şarkıyı Hikaye’sinde paylaşmayı sevenler için daha fazla çıkartma sunmak var.

Instagram, Facebook’un uzun süre satın almak için uğraştığı Snapchat’i satın alamayınca Hikayeler özelliğine kavuşmuştu. Artık Instagram’daki bu özelliği kullananların sayısı, Snapchat’in genel kullanıcı sayısından neredeyse iki kat daha fazla. Instagram’ın bu etkileşimi bol sisteme Snapchat’den daha fazla sahip çıktığı bir gerçek.

Bir süre önce yeni yazı fontlarıyla birlikte, sadece yazı paylaşanlar için getirdiği yazıyla Hikaye paylaşma özelliği de çok sevildi. Geçtiğimiz günlerde Spotify desteği ile hayata geçirilen “dinlediğini paylaş” özelliği ise Hikayeler’deki etkileşimi arttırdı. Instagram, müzik odaklı paylaşımlar için yeni şeyler eklemeye devam ediyor.

Hikayeler’deki paylaşımların büyük çoğunluğu kullanıcıların dinledikleri müzikler olunca, müziklere özel çıkartmalar da gerekiyordu:

Yeni gelecek Music Stickers, Hikaye'sinde sadece dinlediği müziği paylaşanların karşısına gelecek. Facebook bu etiketler için çoğu lisans sahibiyle yakında anlaşma sağlayacak. Yani kullanılacak olan etiketler, o an dinlediğiniz sanatçıya, şarkısına ya da müzik türüne özel olabilecek. Sony, Warner ve Universal gibi ana yayıncılarla yapılacak anlaşma, geniş bir çıkartma kütüphanesi görmemizi sağlayacak.

Instagram’ın bu özelliği getirmesindeki ana amaç ise, son aylarda popülerleşen Musical.ly isimli uygulamaya meydan okumak.