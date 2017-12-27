Instagram "Önerilenler"i Akış Sayfanıza Getiriyor!

Instagram "Sizin için önerilenler" sekmesini ana sayfa akışına getirmek için denemelere başladı.

Instagram son dönemlerde kullanıcıları için oldukça ilginç özellikler getirirken, bir yandan da aslında "kötü kararlar silsilesi" diyebileceğimiz özellikleri getirmeye devam devam ediyor. Özellikle de ana sayfa ya da "akış sayfası" diyebileceğimiz, özellikle de arkadaşlarınızın son gönderilerini görmek için kullandığımız, sayfa ile ilgili kararlar sanırım bunların en başında.

Instagram, "Sizin için önerilenler" diye adlandırdığı, arkadaş ve gönderi önerilerini aslında uzun bir süredir Keşfet sayfası üzerinde yapıyordu. Ancak şimdi de bu önerileri akış sayfası üzerinden yapacakları bir sisteme geçiş için, Instagram denemelere başladı bile. Her kullanıcı için olmasa da, Instagram akış sayfanızda bu önerileri görmeye başlamış olabilirsiniz.

Ancak işin kötü yanı bu önerileri görmek opsiyonel değil. Her hangi bir öneriyi, yandaki "üç nokta butonuna" basarak akışınızdan kaldırabiliyor olsanızda, bu öneriler görmeyeceksiniz anlamına gelmeyecek. Yine de bu önerileri Instagram, beğendiğiniz gönderilere ve arkadaşlarınızın takip ettiklerine göre yapacak. Bu da sanıyoruz ki, Instagram üzerinden takip edecek eğlenceli hesap arayanlar için faydalı olabilecek tek özellik.

Instagram son dönemlerde akış sayfasında gördüğümüz paylaşımların kronolojik göstermesini bozarak, beğenilere göre bir akış sayfasına dönüştürmüştü. Şimdi de bu özellikle beraber akış sayfası iyice kullanışsız bir hale gelecek gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın özellikle de akış sayfası ile ilgili aldığı kararlar yerinde mi? Yoksa bu özellikler kullanıcıları daha da mı kızdıracak?