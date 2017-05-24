Instagram Paylaşımlarınıza Beğeni Bombardımanı Yaptıracak 9 Tüyo

Instagram hesabınızda yaptığınız fotoğraf paylaşımlarının daha fazla beğeni almasını istiyorsanız, vereceğimiz bu tüyoları uygulamanızı tavsiye ederiz.

Kendimizi kandırmaya gerek yok; eğer profilimizin gizlilik ayarları herkese açıksa, yaptığımız her paylaşımın onlarca beğeni almasını isteriz. Beğenilmek insanın doğasında vardır, Instagram paylaşımlarında aldığımız her beğeni de bu dürtümüzü harekete geçirir ve bizi mutlu eder.

Fotoğraf, fotojenik olmanın yanı sıra biraz da estetik işidir. Yani kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye çalışmadan yapacağınız birkaç fiziksel hareket, fotoğraflarınıza bakan kişileri etkilemenizi sağlayacaktır. Şimdi size birkaç yanlış ve doğru duruş / hareket göstereceğiz. Bunları bir deneyin bakalım, eğer randıman alamazsanız başka taktikler deneyeceğiz artık. :)