Instagram'a "Seni takip ediyor" Özelliği Geliyor!

Instagram'da bazı kullanıcılara gelen yeni güncellemeyle birlikte, diğer profillerin sizi takip etmediğini profilden görmenizi sağlayan Twitter'da bulunan özellik geldi.

Instagram bazı kullanıcılarına, diğer profillerin kendilerini takip edip etmediğini,yeni güncelleme ile birlikte profiller üzerinde görme özelliğini getirdi. Şimdilik her kullanıcı bu özelliğe sahip olmasa da, şu an test aşamasında olan ve Twitter'da da uzunca bir süredir var olan bu özellik, kullanıcılar tarafından epeydir bekleniyordu.

Instagram'da zaten bir kullanıcının sizi takip etmediğini, kullanıcıların "Takip edilen" kısmına girip kendi kullanıcı adınızı aratarak ya da kendi takipçileriniz içerisinde görmek istediğiniz profilin kullanıcı adını aratarak ulaşabiliyordunuz. Ancak kullanıcılar arasında bunun bu şekilde yapılabildiğini bilmeyen veya bilse de yapmaya üşenen kullanıcıların işini epeyce kolaylaştıran bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Görünüşe göre özellik bizim ülkemizde de bazı Instagram kullanıcılarına 15 Eylül tarihinden beri gelmiş durumda. Aşağıdaki Tweetlerde de görebileceğiniz gibi bir takım kullanıcılar 5 güne yakındır yeni özelliği zaten kullanabiliyor.

Yeni özellik Instagram'ın basın biriminin Mashable'a yaptığı açıklamalara göre hala test aşamasında. Her güncellemeyle birlikte Instagram kullanıcılarının, kullanım biçimini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Instagram'ın basın birimi, özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara açılacağını da belirtti. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik sizin Instagram hesabınıza da geldi mi?