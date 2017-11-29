Instagram'a yepyeni bir özellik geldi. Bu yeni özellik sayesinde arkadaşınızın paylaştığı fotoğrafı kendi fotoğrafınızda kullanabileceksiniz.

Instagram, son dönemlerde fotoğraf paylaşımı konusunda biraz daha esnek davranmaya başladı. Fotoğraf ve video odaklı sosyal medya platformu takipçi sayısını artırırken, yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Instagram yayınladığı yeni özellikle birlikte iç içe fotoğraf devrini başlattı. Paylaştığınız bir Hikaye görselini alıp kendi fotoğrafına ekleyerek Instagram Story haline getiren arkadaşının görselini Instagram Story’e çeviren arkadaşı gibi son derece karışık, ancak yapması da bir o kadar zevkli olan Remix özelliği, orijinal fotoğraflar üzerinde değişiklikler yaparak kendinize yeni bir görsel çıkarmanıza olanak tanıyor.

“Başlangıç” filmindeki rüya içinde rüyaya benzer bir özellikle gelen Remix, arkadaşınızın fotoğrafına yeniden biçimlendir, çıkartma, metin ve doodle gibi düzenlemeler yapmanızı sağlıyor.

Uzun bir süreden beri Snapchat’in özelliklerini kopyalayan şirket, son zamanlarda orijinal içeriklere dönmeye başladı. Belki kopyalayacak bir şey kalmadı diye, belki de artık zamanı geldiği içindir, bilemiyorum. Umarım Snapchat de Instagram’ın güzel özellerini alarak, bir şekilde cevap verme imkanı bulabilir.