Instagram, makine öğrenimini kullanarak saldırgan ve uygunsuz içerikteki yorumları tespit edip engellemeye başlayacak.

İstismar ve saldırganlık her zaman internetin en büyük problemlerinden birisi olmuştur. Çoğu örnekte saldırganların bir gizlilik içinde olduğu görülür ve bu kişiler, eylemlerinin sonuçlarını düşünmeden hareket ederler. Bu, sosyal medyada oldukça yaygındır ve Facebook gibi öncü şirketler yapay zeka yazılımlarıyla söz konusu içerikleri engellemeye çalışırlar. Dev platformların kullanıcı sayıları düşünüldüğünde, insan editörlerin yerine yapay zeka yazılımlarının daha iyi iş göreceği söylenebilir.

Instagram üzerinden yapılan saldırgan ve tacize yönelik yorumlar ise gün geçtikçe artmaya ve rahatsızlık vermeye başladı. Uygulamaya gelen “Saldırgan Yorumları Gizle” ayarı daha önce Yorum Ayarları sekmesi altına gelecek:

Normalde engellemek istediğiniz kelimeleri sizin belirlediğiniz manuel bir seçenek olan "Uygunsuz Yorumları Gizle" sekmesi yerine gelen özellik, hem gönderi hem de canlı yayın yorumlarında çalışabiliyor. Şimdilik sadece İngilizce dilini destekleyen servis tamamen yapay zekayı kullanarak o dildeki saldırgan, tehditkar, şiddet ve cinsellik içerikli kelimeleri tespit edip engelliyor.

Nihai sürüme ne zaman geleceği hakkında net bir açıklama bulunmasa da bir sonraki kritik güncelleme esnasında tüm kullanıcılara sunulacak ve birkaç ay içerisinde dil desteği genişletilecektir.