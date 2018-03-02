Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, kendine özel sesli ve görüntülü görüşme desteği getiriyor. Uygulama yalnızca fotoğraf merkeziniz değil, bütün telefonunuz olmak için henüz aktif edilmemiş kodlar barındırıyor.

Günden güne büyüyen Instagram, daha çok kullanılması için sesli ve görüntülü görüşme desteği getiriyor.

Instagram’ın Android uygulama paketleri (.apk) içinde keşfedilen sesli ve görüntülü arama simgeleri, bu tespit için en geçerli kanıtı oluşturuyorlar. Şirketin tüm kullanıcılara dağıtıp aktif etmedikleri kodlar, yakın zamanda gelecek olan özelliklerle ilgili olurlar. Dolayısıyla Instagram’ın bu vakte kadar sessiz sedasız, DM penceresi içinde olacak sesli ve görüntülü konuşma desteklerini planladığı anlaşılıyor.

Hemen aşağıdaki görüntüde söz konusu butonları görmek mümkün:

Instagram üzerindeki söz konusu iddialar aslında Ocak ayında çıkmıştı ve firma yorum yapmaktan kaçınmıştı. Fakat elde edilen son bulgular, kullanıcılara dağıtılan uyguların içinde gizlendiği için artık, iddiaları reddedebileceklerini düşünmüyoruz. Daha önce uygulama içine gömülü olan Giphy GIF paylaşma desteğinin kodları ortaya çıkmış, şirket 1 hafta sonrasında bu desteği sunmuştu. Ancak telefon çağrısı yapmak ve görüntülü konuşmak, yazılımsal açıdan daha kompleks yapıya sahip oldukları için biraz daha bekletebilir.

Instagram şu günlerde artık bir vazo gibi kırılan Snapchat’ın parçalarını toplayıp kendine eklemeye çalışıyor. Söz konusu iki görüşme özelliği, uygulamanın daha da zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan bu adım, Facebook adına abartılı da olabilir.

Facebook’un görüşme odaklı diğer uygulaması olan Messenger, 2013’te sesli, 2015’te görüntülü ve 2016’da da grup şeklinde görüntülü sohbete izin vermişti. Instagram’ın mesajlaşma servisi ise Ocak 2013’te kullanıcılara sunulmuştu ve ilk etapta ayrı bir uygulama olarak çalışıyordu.

Instagram’ın görüşme özelliklerinden hiçbir gelir elde edemeyecek olması da ilginç bir nokta. Ancak bu sayede insanlar uygulama içinde daha çok vakit geçirip aktif paylaşımlar yapabilecekler.

Peki sizler Instagram’ın görüşme özelliği getirecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz?