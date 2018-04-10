Facebook’un fotoğraf paylaşım platformu Instagram, pek çok özelliği kopyalayarak zamanla Snapchat’in kuyusunu kazdı. Şimdi de profillerimiz için paylaştığımız QR kodlarına benzer bir özellik olan Nametags isimli tekniği deniyor. Özellik, yakında tüm kullanıcılara açılacak.

Snapchat’in hızlı yükselişi Facebook’un dikkatini çekmiş, şu anda büyük krizlerle mücadele eden sosyal medya devi, bu küçük sarı boyalı şirketi sayın almak istemişti. Ancak Snapchat buna yanaşmadı ve hayati bir karar vermiş oldu. Sonra Facebook Hikayeler’le başlayarak Snapchat özelliklerini bir bir kopyaladı. Sarı dostumuzun kullanıcı sayısı büyük bir hızla düşerken, Instagram’ınki artmaya devam ediyor.

Snapchat’in en pratik özelliklerinden birisi de profillerimize yönlendirme yapan QR kod içerikli profil etiketleriydi. Aslında benzer bir sistem Facebook Messenger üzerinde de vardı fakat çok yankı getirmemişti. Şimdi ise Instagram kanalıyla bu özellik uyarlanacak ve Nametags adını alacak.

Nametags, arttırılmış gerçeklik desteği ile birlikte yüzümüzü emojilere dönüştürebilecek:

Henüz bütün kullanıcılara dağıtılmayan Nametags özelliği, temel olarak takip edeceğimiz kişileri daha kolay bulmamızı sağlayacak bir sistem. Şu anda isim etiketinin yer aldığı orta bölmede nasıl bir barkodla karşılaşacağımız belli değil. Ancak sistem basit ve aynı: Barkod okutun ve kişiyi ekleyin.

Arttrılmış gerçeklikle emojiler oluşturma fikri ile Instagram, ufak bir fark yaratarak işin patent gibi yasal kısımlarından yırtacağa benziyor. Güncellemenin ne zaman son kullanıcılara sunulacağı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Bakalım Snapchat, Instagram’ın Snapcode atağından sonra nasıl bir yol izleyecek.