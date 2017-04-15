Instagram, Snapchat'ten esinlendiği 'Hikayeler' servisini her geçen gün geliştirerek Snapchat'i geride bırakmak için çalışıyor.

Instagram, “Hikayeler” özelliğinin 200 milyondan fazla kullanıcıya hitap ettiğini duyurdu. Bu rakam Snapchat'ın öncülüğüne nokta koyuyor ve yaklaşık 40 milyon civarında farka tekabül ediyor

Geleneğe ayak uydurarak, Instagram üstünlüğünü ele alıyor. Üstelik video, videonun alt tarafına sabitlenmiş çıkartmalar eklemiş durumda. Bu nedenle video etrafında dolaşırken özneye dikkat etmenizi öneririz. Ödünç alınan diğer bir özellik de, Snapchat'ın dünyanın dört bir yanındaki büyük yerleri için coğrafi konumlaru. Instagram Stories'e, şimdi Chicago, Londra, Madrid ve Tokyo olmak üzere dört konum için coğrafi kodlar eklemiş durumda.

Instagram uygulaması, DM sekmesindeki yuvarlak sohbet balonları ve metin mesajları ve silinip gideb görüntüler için birleştirilmiş görünümle yeni bir görünüm kazandı. Böylece Instagram, Snapchat'in ötesine geçmiş oldu. Snapchat'in Instagram'a vereceği yanıt ise merakla bekleniyor. Konuyla ilgili söz konusu bağlatıya buradan ulaşabilirsiniz.