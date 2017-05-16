Instagram, Son Büyük Snapchat Özelliğini de Kopyaladı!

Mark Zuckerberg yine yaptı yapacağını. Instagram, yeni selfie filtrelerine kavuştu. Yayınlanan filtreler, Snapchat filtreleri ile benzerlik gösteriyor. Şaşırdık mı? Hayır.

Facebook’un Snapchat’i satın almak istemesi ve ret cevabı yemesi üzerine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kopyalama sürecine giren Facebook, Snapchat’in bütün özelliklerini kendi uygulamalarına yedirmeye devam ediyor. Hikayeler özelliği ile ön plana çıkan Snapchat’in özelliğini Instagram, Facebook, WhatsApp gibi kendi platformlarına ekleyen Facebook, Instagram dışındaki uygulamalarından beklenen ilgiyi alamamıştı.

Geçen gün Snapchat’e gelen yeni güncellemeyle birlikte yeni filtreler gelmişti. Daha çok 3 boyutlu olarak gördüğümüz bu filtreler, Snapchat uygulamasını kullanan kullanıcılar tarafından çok beğenilmişti. Üzerinden çok fazla zaman geçmedi ki bir güncelleme de Instagram’a geldi. Yeni yayınlanan yüz filtreleri ile şapkalar, hayvan burunları ve Snapchat’ten gördüğümüz birçok filtrenin benzeri Instagram’a eklendi.

Instagram’a göre filtrelerin Snapchat’le alakası yok. Açıkçası, Facebook’un yaptığını Snapchat Facebook’a yapsaydı nasıl tepki alırdı bilinmez ancak çok hoş şeylerin olacağını düşünmüyorum. Instagram’a yeni güncelleme ile birlikte videoları tersten oynatma özelliği, yeni hashtag çıkartmaları ve yeni bir fırça aracı geldi. iOS ve Android kullanıcıları, Instagram’ın yeni güncellemesini şu an indirebilirler.