Instagram'da doğrudan mesajlaşma yoluyla gelen linkler artık algılanıp açılabiliyor.

Instagram, bu özellik ile kullanıcılara 'sonunda' dedirtiyor. DM yoluyla gelen hiçbir linke (kopyalamadan) erişip açamamak, eminiz ki birçok kullanıcının canını sıkıyordu. Fakat yeni gelen güncelleme ile web bağlantıları erişilebilir oluyor. Ayriyeten fotoğraflar, videolar kırpılmadan gönderme özelliği ekleniyor. Bu özelliklerin eklenmesinde asıl amaç, kullanıcıların Instagram uygulamasının mesajlaşma özelliğinin kullanımında yaygınlaştırılmak istenmesi. Açıkçası gelmekte geç kalan bir özelliğin bu saaten sonra yaratacağı etkiyle diğer mesajlaşma uygulamalarını saf dışı bırakması biraz zor gözüküyor.

Bağlantı özelliği ayrıca, URL'yi yapıştırdığınız web siteleri için satır içi önizlemeleri de içeriyor. Yeni fotoğraf ve videoların kırpılmak zorunda kalmaması da insanların rahatça yeni içerikler paylaşmasına olanak sağlıyor. Güncellemeler şimdi iOS kullanıcılarına sunuluyor ve yakında Android'e de gelecek.

Instagram halihazırda aylık 375 milyon sosyal medya kullanıcısı için popüler durumda ve gelen bu özellikle popülerliğini daha da artırıyor.