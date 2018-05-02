F8 Geliştirici Konferansı'nda uygulamaya gelecek yeni özelliklerden bahseden Instagram, hali hazırda kullanıma sunulması beklenen özelliklerin yanı sıra, daha önce duyulmamış yepyeni özelliklerini de açıkladı.

Dünyanın en çok kullanılan görsel içerik paylaşım uygulaması Instagram, Facebook’un yıllık F8 Geliştirici Konferansı’nda uygulamaya gelecek yeni özellikler hakkında bilgiler verdi. Geleceği önceden bilinen grup görüntülü görüşme özelliğinin detaylarını paylaşan Instagram, Hikayeler’de üçüncü taraf uygulamaları nasıl destekleyeceklerini de açıkladı.

Şu ana kadar dinlediği müziği takipçileri ile paylaşmak isteyen kişiler, Spotify’ın ekran görüntüsünü alıyor ve bu görüntüyü Hikayeler’de paylaşıyordu. Fakat önümüzdeki haftalarda gelecek özellik ile birlikte Spotify, GoPro gibi uygulamalardaki içeriği yalnızca ‘paylaş’ butonuna dokunarak doğrudan hikayelerinizde paylaşabileceksiniz.

Instagram’ın açıklamasına göre ilk etapta Hikayeler’de paylaşabileceğiniz uygulamalar sınırlı olacak. Fakat gelecekte daha fazla uygulama Hikayeler için destek verecek. Ayrıca paylaşmak istediğiniz içeriği Hikayeler’e eklemek yerine Instagram Direkt ile bir gruba ya da bireysel sohbete de mesaj olarak gönderebileceksiniz.

Instagram, etkileşimli kamera efektleri için üçüncü parti geliştiricilerin önünü açtığını da duyurdu. Artık Instagram içeriklerinize farklı etkileşimli efektler ekleyebileceksiniz. Ayrıca bakmış olduğunuz bir hikayedeki etkileşimli kamera efektini beğenirseniz, ‘bunu deneyin’ seçeneğine dokunarak kendi kamera efektlerinize ekleyebilirsiniz.

Bir süredir beklenen görüntülü görüşme özelliği de yakında Instagram’a geliyor. Görüntülü görüşme özelliği ile ister bireysel olarak isterseniz de 4 kişiye kadar grup görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Görüntülü görüşme başlatmak için tek yapmanız gereken şey, Direkt sayfasının sağ üstünde bulunan yeni kamera ikonuna dokunmak.

Son olarak ise Instagram Keşfet, ilgi alanınıza göre içeriklere daha kolay ulaşabileceğiniz bir tasarıma kavuşuyor. Keşfet’in en üstünde bulunan kategorilerden ilgi alanınıza en yakın olanları seçerek herhangi bir etikete sahip olmasa dahi en çok görmek istediğiniz içerikleri görüntüleyebilirsiniz.