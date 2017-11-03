Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, gün geçtikçe daha da yetenekli hale geliyor.

Geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan Superzoom’dan çok daha fazla ilgi göreceğini düşündüğümüz yeni bir özellik daha test aşamasında: Stop Motion!

Hikayeler özelliği ile rakibi Snapchat’e çalım atan Instagram, bu özelliği geliştirmeyi sürdürüyor. En son tanıtılan Superzoom ile kullanıcılarının video çekerken daha fazla eğlenmesine olanak sağlamıştı.

Çekilen fotoğrafların arka arkaya sıralanmasıyla video etkisi oluşturan Stop Motion, en az Instagram’ın bir diğer özelliği Boomerang kadar ilgi görecek gibi duruyor. Şimdilik test aşamasında olan özelliğin, çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

Stop Motion’ın Instagram’da olması konusunda siz ne düşünüyorsunuz ?