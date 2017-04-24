Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram'a erişim sağlanamıyor.

Dünya genelinde en fazla ve en yoğun şekilde kullanılan mobil uygulamalardan biri olan Instagram'da ciddi bir sıkıntı yaşanmakta. Yaklaşık 10-15 dakika önce bazı kullanıcıların erişim sağlamada problem yaşadığı Instagram, kısa bir sürenin ardından ise tamamen çöktü.

Sorunun sadece belli bölgelerde, ya da en azından Türkiye genelinde olabileceğini düşünüyorduk fakat şu an gerek Facebook, gerekse Twitter üzerinden, dünyanın dört bir yanından Instagram'ın çöktüğü ve erişim sağlanamadığı yönünde tweet'ler atılmakta, durum güncellemeleri paylaşılmakta.

Instagram'daki sorun düzeldliğinde haberimiz güncellenecektir.

Güncelleme(21:27): Instagram şu an düzelmiş durumda fakat görsellerin yüklenme hızında bazı ufak yavaşlıklar hala yaşanıyor.