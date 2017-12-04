En Fazla Beğeni Alan Fotoğraflarınızı Gösteren Uygulama

Yeni bir yıla girerken 2017 yılında en çok hangi fotoğraflarınızın beğeni aldığını görmek istemez misiniz?

2017 yılı neredeyse bitmek üzere ve çoğu kişi yeni yıla merhaba derken bu yıl paylaştığı gönderilere de bir göz atmak isteyecektir. Top Nine uygulaması ile 2017 yılında Instagram’da paylaştığınız fotoğraflar içinde en fazla beğeni alan 9 fotoğrafı görebilir, bir kolaj haline getirerek gönderi ya da hikaye olarak paylaşabilirsiniz.

Son derece basit bir uygulama olan Top Nine ile en çok beğenilen fotoğraflarınızı görmek için yapmanız gereken tek şey kullanıcı adınızı arama çubuğuna yazmak. Eğer profiliniz kapalı ise uygulama içinden Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer uygulamalar geliştiren yapımcılar, bu yıl ki versiyona hikayeler için ‘dikey kolaj’ özelliği getirdiler.

Top Nine’ın bir başka hizmeti ise dilediğiniz fotoğrafların çıktısını sipariş edebiliyor olmanız. İster kullanmak ister hediye etmek için yastık, çanta, kupa ya da iPhone kılıfı gibi ürünlere en beğendiğiniz fotoğrafları bastırabilirsiniz. Fakat ülkemizden sipariş alınıp alınmadığı ile ilgili net bir bilgi veremiyoruz.

Top Nine uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Ne yazık ki uygulama yalnızca iOS cihazlara özel. Yakın bir zamanda Android versiyonunun çıkması da beklenmiyor.