Fotoğraflar henüz tam anlaşılmayacak durumda olsa da, kullanıcılara ilgilerini çeken veriler hakkında bilgi veren yeni bir arayüz geliştirildi.

Instagramda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar bir süre sonra can sıkıcı bir hal almaya başlayabiliyor. Bu nedenle arayüzden sıkılan bir Reddit kullanıcısı açık kaynak kodlu bir sistem geliştirdi. Geliştirilen sistemde Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi olan ASCII karakterlerinden faydalanarak fotoğraflar geçmişteki noktalardan oluşan telefon fotoğrafları gibi veriliyor.

Düzenli Instagram haber akışı algoritmasının en önemli özelliği, gönderileri karşınıza rast gele çıkartmak yerine ilginizi çekenleri çıkarmakta büyük bir başarı göstermesi. Henüz ASCII karakterlerinden oluşan görüntülerin ne olduğunu anlamak oldukça zor bir iş. Ancak açık kaynaklı kodlamalar kısa sürede büyük gelişimler gösterebilirler.

Reddit kullanıcısının geliştirdiği düzenli Instagram haber akışıysa bu yolda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Şimdilik fotoğraflar anlaşılamayacak derecede karmaşık olsa da, beğeni, gönderi zamanı görünme sayısı gibi verileri göstermekte oldukça başarılı.

Instagram Terminal Feed Python'da yazılan uygulamadaki fotoğraflar renklendirme çalışmalarına başlandı. Ayrıca şimdilik sade bir şekilde verileri gösteren arayüz medya şirketlerinin ticari kullanımları için gereksinimlerini karşılamakta büyük başarı gösterdi. Gelecekte renklendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla bizler tarafından da tercih edilen bir arayüz haline gelebilir.