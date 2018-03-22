Instagram, Uygulamaya 'Yenile' Butonu Ekliyor

Uzun süredir beklenen özellik olan kronolojik sıralama ne yazıkki Instagram'a gelmeyecek. Ancak dev sosyal ağ kullanıcılarını rahatlatmak için bir adım atıyor; Facebook'a ait olan algoritmaları daha iyi hale getirmeye çalışıyor.

Bugün yayımlanan bir blog yazısıyla kullanıcılarına yeni haberler veren Instagram, "New Posts" özelliğini devreye soktuğunu açıkladı. Bu yeni düğmeye dokunarak kullanıcılar, yeni gönderilerin yüklenip yüklenmemesini seçebilecekler. Ayrıca şirket yöneticileri akışta "daha yeni gönderiler" göstereceklerine dair de söz verdiler.

Instagram tarafından yayımlanan blog yazısında konuya ilişkin olarak "Bu değişikliklerle, feed'iniz daha taze hissedecek ve önemsediğiniz anları kaçırmayacaksınız" ifadeleri kullanıldı. Ek olarak "Eğer en iyi arkadaşınız Avustralya'daki tatilinden bir selfie paylaşırsa, uyandığınızda sizi bekliyor olacak" denildi.

Yeni özelliklerin uzun süredir insanların haber akışından rahatsızlık duyduğu bir sürecin sonunda gelmesi elbette sevindirici oldu. Ancak istenilen her şey yerine getirildi mi? derseniz buna cevap vermek oldukça zor olur. Genel olarak, Instagram şikayetleri göz önüne alarak masaya bir şeyler koydu ve bize de onu almak düştü. Söz konusu özelliklerin henüz test aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Güncellemelerin ne kadar iyi olduğunu test süreci bittikten sonra elimize ulaştığında daha detaylı olarak idrak edebileceğiz. Bunun yanı sıra blog yazısında ayrıca, şirketin önümüzdeki birkaç ay boyunca feed'i iyileştirmek için daha fazla çaba harcayacağı da belirtildi.