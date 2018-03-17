Instagram ve Facebook'un 'Vero'dan Çalması Gereken 3 Özellik

Snapchat'ten çaldığı özelliklerle ünlü Facebook ve Instagram, yeni sosyal medya uygulaması Vero'nun bazı özelliklerini çalsa nasıl olurdu?

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan sosyal medya uygulaması Vero, rakiplerine göre çok daha iyi özellikler sunmasına rağmen onlar kadar güçlü bir etki yaratamadı. Geçtiğimiz ay içinde yaklaşık bir milyon üyeye sahip olan Vero'yu kullananların birçoğu, uygulamayı beğenmesine rağmen kullanmadı. Diğer sosyal medya platformlarının çok daha bilinir olması bunun en büyük sebebi. Peki ya Facebook veya Instagram, Vero'nun en iyi özelliklerini çalsa nasıl olurdu?

Kronolojik Zaman Tüneli

Facebook'un son zamanlarda oldukça eleştiri alan zaman tüneli, kronolojik bir şekilde paylaşımları göstermiyor. Farklı algoritmalar kullanarak 'size en uygun' içerikleri önce gösteren Facebook'un aksine Vero; hiçbir algoritma kullanmadan tamamen kronolojik bir şekilde paylaşımları listeliyor. Facebook için en azından bir seçenek olarak getirilmesi gereken bu özellik, yüksek bir kullanıcı kitlesi tarafından bekleniyor. Facebook bu konuda kullanıcıya bazı seçenekler sunsa da, tam anlamıyla böyle bir işleve sahip değil.

Koleksiyon Sekmesi

Vero'nun en iyi özelliklerinden biri de koleksiyon adlı bölüm. Arkadaşlarınız tarafından paylaşılan çeşitli medya unsurlarını farklı filtreleme seçenekleriyle görüntüleme imkanı sunan Vero, bu yönüyle diğerlerinden daha iyi bir deneyim sunuyor. Bu özelliği örnekleyecek olursak; yeni bir müzik, film veya kitap önerisine arkadaşlarınızın daha önceden paylaşmış olduğu bu bölümden anında ulaşabilme imkanını söyleyebiliriz.

Farklı arkadaş gruplarınız tarafından paylaşılan şeyleri gruplara ayırarak daha iyi bir kullanım sunan Vero, Instagram'ın bu özelliğine kıyasla çok daha önde. Instagram'da kaydettiğiniz gönderiler, sadece basit bir şekilde sıralanıyor. Bunun yerine 'hashtag'lerle veya farklı bir seçenek ile gruplandırma yapılarak paylaşım gösterilse çok daha iyi olurdu.

Reklamsız Deneyim

İnternet deneyimini en çok etkileyen unsurlardan biri reklamlar. Günümüzde çeşit çeşit reklamlar barındıran sosyal medya siteleri, bu konuda sizi rahatsız ediyor olabilir. Gün geçtikçe daha kötü yerlere giden internet reklamlarına kökten çözüm sunan Vero, yakın bir zamanda aylık ücret karşılığı tamamen reklamsız deneyim sunacak. Henüz ücreti açıklanmasa da, tartışmalı bir sosyal medya modeli sunan Vero'nun bu özelliği, biraz daha farklılaştırılarak kullanılabilir.

Örneğin Facebook'un Spotify benzeri bir yolu izlemesi hiç fena olmazdı. Aynı şu anki gibi, reklamlı ve tamamen ücretsiz bir opsiyona ek olarak; makul fiyatlı ve reklamsız bir deneyim sunulabilir. Sosyal medya uygulamasına para vermek isteyen kaç kişi olur bilemiyoruz ama, reklamlardan bıkanlar için uygun bir seçenek olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Vero, başarılı bir uygulama olabilecek mi? Facebook veya Instagram'ın ücretli ve reklamsız bir seçeneği olsa satın alır mıydınız?