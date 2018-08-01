Instagram ve Facebook, kullanıcıların sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiklerinin farkına varmaları ve zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için yeni zaman yönetim araçlarını duyurdu.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, resmi blogu üzerinden yaptığı açıklama ile Facebook ve Instagram için yeni zaman yönetim araçları eklediklerini duyurdu. Yeni zaman yönetim araçları bir etkinlik paneli, bir günlük hatırlatıcı ve bir bildirim sınırlayıcıdan oluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılarının zamanlarını çok daha iyi değerlendirmesini isteyen Facebook ve Instagram, önde gelen akıl sağlığı uzmanları, akademisyenler ve kendi araştırma ekibinin iş birliği neticesinde hazırlanan zaman yönetim araçları sayesinde kullanıcıların sosyal medya etkinliklerini dakikası dakikasına görüntülemesini sağlayacak.

Her iki uygulamanın da ‘ayarlar’ menüsünde bulunan yeni zaman yönetim araçlarına ulaşmak için Instagram’da ‘Etkinlikleriniz’, Facebook’ta ise ‘Facebook’taki Zamanınız’ sekmesini açmanız gerekiyor. Zaman yönetim aracını açtığınızda ilk karşılaştığınız şey uygulamadaki ortalama kullanım sürenizi gösteren bir panel olacak.

Zaman yönetim araçları ile uygulamayı ne kadar kullanmak istediğinizi gün gün belirleyebilir, kullanım sınırına geldiğinizde uygulamanın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni ‘sessiz bildirimler’ özelliğine ulaşmak için ‘bildirim ayarları’ sayfasına gidebilir, başka bir işe odaklanmanız gereken sürede bildirimlerin sessize alınmasını sağlayabilirsiniz.