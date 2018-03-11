Geçtiğimiz günlerde artık Snapchat'in de GIPHY'e destek verdiğini aktarmıştık. Bugünler de iki sosyal medya platformu da bu desteği geri çekmek zorunda kaldı.

Instagram'da uzun süredir bulunan ve geçtiğimiz günlerde Snapchat severlerin de kullanımına sununan GIPHY desteği, kullanıcılardan birinin resimlere 'ırkçı' bir .gif ekleyebildiğini keşfetmesi sonrası apar topar kaldırıldı.

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi, Lyauna Augmon‏ isimli Twitter kullanıcısı 'crime' yani 'suç' yazdığında karşısına çıkan ve siyahileri aşağılayan oldukça ırkçı bir .gif'e erişim sağlamış. "Zencilerin işlediği suçlardaki ölüm sayısı" gibi gerçekten rencide bit metinle, bir adet de maymun resmi göze çarpıyor.

Lyauana Augmon'un, 'derhal özür dileyin ve bunu silin!' demesi üzerine Twitter'da ciddi bir infial yaratan ve yukardan da görebileceğiniz iğrenç .gif sonrasında iki sosyal medya platformu da anında GIPHY desteğini geri çekti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde gereken kontrol yapıldıktan sonra iki platform da tekrardan GIPHY'i bünyelerine katacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durumda bir kasıt var mı yoksa gözden kaçmış bir .gif mi sadece?