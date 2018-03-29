Instagram ve Snapchat, Hatasını Anlayan GIPHY'i Affetti

Geçtiğimiz günlerle ırkçı bir GIF ile başı belaya giren ve erişimi engellenen GIPHY; hatasını telafi ederek Instagram ve Snapchat'in tekrar onayını aldı.

Bu ayın başlarında, GIPHY veritabanından kaynaklı bir ırkçı GIF etiketinin keşfi, eskiden uygulamaya destek veren Instagram ve Snapchat’in desteğine mal olmuş ve her ikisi de uygulamalarından GIPHY entegrasyonunu kaldırma kararı almıştı. Bugün taraflar, GIPHY’nin GIF envanterlerinin dört kez ayrıntılı bir incelemesinin ardından rahatsız edici bir şey bulamayarak, bu uygulamaya sonra bir kez daha şans verme kararı aldı.

Mevzu bahis Gif'te siyahi insanların işlediği suç sayacı kötü bir betimleme ile bir maymun tarafından çalıştırılıyordu.

Fakat GIPHY bu elim olaydan ders çıkarmış olacak ki yeni GIF'leri kütüphanesine eklemeden önce sıkı bir inceleme sürecinden geçeceğine dair kamuoyuna söz verdi. 24 Ocak'tan itibaren Instagram, kullanıcıların Instagram Hikayelerinde kullanmaları için GIPHY'nin GIF etiketlerine erişim sunacağını duyurmuş, bunu takiben yaklaşık bir ay sonra Snapchat de GIPHY ekibiyle çalışma kararı almıştı.

Bahsi geçen ırkçı GIF'i ilk olarak 8 Mart'ta İngiltere’de keşfedilmiş; Twitter tarafında büyük bir tepki uyandırarak, tepkileri çığ gibi gibi büyütmüştü. Tam 30 dakika içinde Instagram'ın GIPHY entegrasyonunu kaldırmasıyla sonuçlanmıştı.