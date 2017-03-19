Ditch the Label ekibi, sosyal medyadaki yaşantımızla gerçek hayatta yaptıklarımızı harika bir videoda özetlemiş.

Yıllardır uzmanlar tarafından tartışılan en büyük konulardan biri olan sosyal medyayı genellikle kendimizi olmak istediğimiz kişi gibi göstermek için kullanıyoruz ancak sosyal medyadaki profilimizin ardında aslında gerçeklerimiz yatıyor.

Bugüne kadar onlarca derdi tasayı bırakıp sosyal medyada insanların kendisi gibi olmadığı ve sosyal medyanın insanları kendi egolarını tatmin etmek için kullandıkları bir araç olduğuyla ilgili araştırma yapan toplum bilimcileri bile bu konuyu net bir şekilde açıklayamazken aslında bu yaşantımızı yaklaşık 3 dakikalık bir video özetliyor. Ditch the Label tarafından yayınlanan videoda gerçek hayatımızla sosyal medyadaki davranışlarımız kıyaslanmış ve tüm o harika Instagram paylaşımlarının perde arkası gösterilmiş.

Bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: