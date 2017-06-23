Instagram, Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

Instagram, fotoğraflarınızı ve videolarınızı sadece belirlediğiniz kişilerle paylaşmanızı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram'ın ürün sorumlusu Robby Stein'in yaptığı bir açıklamaya göre Instagram, seçeceğiniz arkadaşlarınızla sosyal ağdaki fotoğraflarınızı ve videolarınızı paylaşmanın yeni bir yolunu geliştiriyor.

Yeni özellik ile istediğiniz arkadaşlarınızı Favoriler olarak seçebilir ve ardından paylaşacağınız içeriği, Favoriler veya tüm arkadaşlarınız olarak seçerek paylaşabilirsiniz.

Aslında bu fikir, Instagram'ın sahibi Facebook'taki içerik paylaşımına oldukça benziyor. Paylaşacağınız içeriği, sadece belli bir kesimi seçerek paylaşabileceksiniz. Instagram, bu sayede daha fazla fotoğraf ve video paylaşımını teşvik ediyor.

Stein, "Instagram'ın en yeni sürümüyle fotoğraf ve videolarınızı istediğiniz gibi ve istediğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz. Instagram'da birçok kişiyle iç içesiniz. Yeni özellik ile paylaşacağınız içeriği, sadece belirleyeceğiniz kişiler görebilecek. Bazı kişiler vardır ki, en yakınınız olurlar. Dünya'nın neresinde olursanız olun daima etkileşim içerisindesinizdir. Bu özellik ile de onlara daha yakın olabilirsiniz." dedi.

Favoriler'e ekleyeceğiniz arkadaşlarınız, eklendiklerine dair herhangi bir bildirim almayacaklar veya kabul edip etmeme gibi bir durum da söz konusu olmayacak. Ancak arkadaşlarınız, sadece kendilerinin gördükleri fotoğraflarda anlayabilecekler.