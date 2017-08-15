Instagram basit ama önemli bir özellik sunuyor. Yeni özellik ile Instagram fotoğraflarının yorumlarına alt yorum yapılabilecek.

Facebook'ta görmeye alıştığımız alt yorum özelliği Instagram'a da geliyor. Yani herhangi bir video veya fotoğrafa yorum yapıldıysa, alt yorum ile, ilgili yorum hakkında tartışabileceksiniz. Bu sayede hem siz başkalarının yorumlarına alt yorum yapabileceksiniz, hem de başkaları sizinle alt yorum aracılığıyla iletişime geçebilecek. Artık birisinin yorumuna yanıt vermek için onu etiketlemenize gerek kalmayacak.

Özellik, aslında bir resim altında birden çok konuşmanın yapılmasını sağlayacak ve özellikle popüler yayınlar için yararlı olacaktır. Ayrıca bu sayede de yorum karmaşası ortadan kalkacak ve daha rahat bir yorum ortamı gelecek. Üstelik aranılan bir yorum da daha çabuk bulunabilecek.

Android ve iOS için Instagram güncellemesi yavaşça kullanıcılara sunulmaya başladı. Ancak herkes tarafından kullabilir hale gelmesine bir süre daha var. Yine de birkaç hafta içinde tüm dünyadaki kullanıcılar, bu özellikten faydalanabilecekler.