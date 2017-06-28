Instagram, Yorumlar İçin Önemli Bir Güncellemeyi Test Ediyor!

Facebook’un bünyesine geçtiği andan itibaren yeniliklere doymayan fotoğraf paylaşım platformu Instagram, şu anda Facebook üzerinde kullanılan yorumların arayüzünü kendisi için test ediyor.

Instagram hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Uygulama, sosyal medya mecraları arasında kendine has özelikleriyle ve yaklaşık iki yıldır kullanımda olan yeni arayüzü ile kullanıcı sayısını gün geçtikçe arttırıyor.

Instagram'ın Android uygulamasıyla ilgili yeni bir test aşaması gün yüzüne çıktı ve Facebook benzeri bir özellik geleceği söylentileri doğrulanmış oldu. Test aşamasındaki yeni yorum arayüzü, hemen aşağıdaki gibi gözükecek ve yoruma ilişkin cevaplar, ilgili yorumun altında sıralanacaklar:

Instagram yorumları şu an için oldukça kafa karıştırıcı olarak değerlendiriliyor. Özellikle uzun tartışmaların döndüğü gönderilerde, kimin kime cevap verdiğini anlamak için etiketleme görmediğinizde epey uğraştırıyor. Bu nedenle gelecek olan güncellemenin geciktiğini bile söylemek mümkün.

Bu özellik test aşamasında olduğundan son kullanıcılara ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor, fakat yakın zamanda Instagram ekibi bir açıklama yaparak konuyu aydınlatacaktır. Haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayın.

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