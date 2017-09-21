Instagram Yüz Filtrelerini Canlı Yayın Özelliğine Ekledi!

Instagram'a gelen yeni güncellemeyle birlikte yüz filtrelerini canlı yayın özelliğinde kullanmak mümkün!

Instagram "Insta-Stories" için yüz filtrelerini devreye soktuğundan beri, Snapchat'teki benzeri kadar fazla tutmasa da kullanıcılar tarafından sevilen bir özellik. Bu Instagram'ın "Hikayelerim" özelliği aracılığıyla fotoğraf paylaşırken oldukça eğlenceli özellik, şimdi de "Canlı Yayın" özelliği için geliyor. Ayrıca canlı yayın özelliğine gelmesini kutlamak için Instagram bir de, sınırlı süreli yeni bir yüz filtresi ekleyecek.

Hikaye özelliğinde var olan bütün filtrelerin kullanılabileceği yeni güncellemeyle birlikte gelecek Canlı Yayın özelliğine özel gelen yüz filtresi ise, arka planını ve biçimini değiştirebileceğiniz bir güneş gözlüğü olarak geliyor. Yeni yüz filtresi sınırlı süre için yayınlandığından dolayı yeni güncellemeyi takip edecek 1 ay içerisinde bol bol canlı yayın açmaya bakmanızı öneriyoruz.

Instagram'ın canlı yayın özelliğine gelen yüz filtreleri şimdilik sadece yapacağınız canlı yayından önce seçerek kullanabiliyorsunu. Yani yayın sırasında öyle kafanıza göre değiştiremeyeceksiniz. Ancak Instagram yüz filtrelerini de "Canlı Yayın" özelliğini getirerek, aslında bu özelliği geliştirmek ve Instagram'ı popüler bir canlı yayın uygulaması haline getirmek için epeyce uğraştıklarını kanıtlıyor diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yüz filtrelerinin "Canlı Yayın" özelliğine eklenmesi iyi olmuş mu?