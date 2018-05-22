Facebook'un satın almasından sonra Instagram'da yapılan paylaşımların sırayla gözüktüğü ana sayfa düzeni de değişti. Artık her yenilemenizde farklı bir gönderi düzeni var. Kimse bu akışın neye göre sıralandığını bilmiyor ve kronolojik olmadığı da ortada. Bu nedenle her seferinde uygulamada daha uzun süre geçiriyoruz. Yeni özellikle birlikte artık neleri gördüğümüzü de bileceğiz.

Instagram ana sayfasında sonsuza açılan gizli bir geçit var. Bu geçit, sayfayı her yenilediğinizde farlı bir yoldan gidiyor. Gönderilerin sırası değişiyor, böylece hiçbir zaman aynı şeye bakmıyormuş hissi uyandırıyor. Eğer eski düzen devam etseydi ve tüm paylaşımları istisnasız bir şekilde kronolojik görseydik, uygulamaya gün içinde çok daha az giriş yapacaktık.

Facebook’un daha fazla vakit geçirmemizi sağlayan ve dolayısıyla daha çok reklam görmemize neden olan bu iş modeli, Instagram cephesinde biraz değişiyor. En azından artık ana sayfada eğer gönderilerin hepsini daha önce gördüysek bir uyarı alacağız.

Şirketin planladığı uyarının, “Son 48 saat içinde paylaşılan bütün gönderileri gördünüz” şeklinde olması bekleniyor. Elbette kullanıcılar bu uyarıyı dikkate almadan uygulama içinde vakit harcamaya devam edebilecekler. Instagram, nasıl çalıştığına ilişkin detaylar sunmasa da şu sıralar bazı kullanıcıların test aşamasında olduğu belirtiliyor.

Peki neden Facebook, Instagram için böyle bir özelliği getirerek geçirilen zamanı azaltmak istiyor?

Bu konunun aslında pek çok cevabı var, ancak biz en belirgin olandan başlayalım. Instagram, artık “kaliteli zaman geçirmek” üzerine değişimler yaşayan bir uygulama olacak. Facebook, kullanıcılarının önemli bir kısmının bu akışlar ve birbirinden sayko paylaşımlar yüzünden zombiye döndüğünü biliyor.

Şirketin böyle bir adım atmasının arkasında bu işin gelecekte etik olarak tartışmalara neden olma ihtimali de var. Çünkü milyarlarca insanın kullandığı bir platformdan söz ediyoruz. Bu nedenle Facebook’un algoritmaları, toplumsal sağlığın bir numaralı düşmanı ilan edilebilir, resmi kurumlar çok ciddi cezai yaptırımlar uygulayabilirler. Dev şirketin araştırmacıları bu konuda çeşitli içgörülere kavuşmuş olacaklar ki böyle bir özellik tasarladılar.

Ayrıca Instagram, kullanıcıların ne kadar zaman harcadıklarını, bu zamanı hangi zaman dilimlerinde harcadıklarını görmelerini sağlayan “Usage Insights” isimli özelliğini de kullanıma sunacak. Böylece kullanıcılar olarak ne kadar vakti boşa harcadığımızı göreceğiz.

Kısaca Instagram, artık amacımız sadece gönderilere bakmak ise “son iki gün boyunca paylaşılan her şeyi gördün, artık git buradan” diyecek böylece daha dostane bir imaj çizilerek, Instagram’ın bağımlılıkla savaştığı algısı oluşturulacak.