Güncelleme sonrasında Instagram kullanıcıları gönderdikleri fotoğraf ve videoların kalıcılığını belirleyerek saklanmasını veya tek sefer izlendikten sonra silinmesini seçebilecekler.

Geçtiğimiz ay yapılan güncelleme ile Instagram’a sohbeti sakla seçeneği eklenmişti. Facebook, SnapChat ve WhatsApp gibi rakipleri düşündüğümüzde Instagramın sohbet özellikleri oldukça basit ve kullanışsız kalıyor. Bunun farkında olan firma, sohbet özelliklerini güncellemeye devam ederek mevcut kullanıcıları tarafından daha çok kullanılmayı amaçlıyor.

Instagramdan gönderilen mesajlarda kullanıcılar, video ve fotoğrafların saklanmasıyla ilgili 3 farklı seçeneğe sahip olacak. Gönderilen içerikte 'view once' seçeneği tercih edilirse herzaman olduğu gibi okuyan kişi mesaj sekmesini kapattıktan sonra içerik silinecek. Kullanıcı 'allow replay' tercihini seçerse gönderilen içeriğin kopyası kaydedilebilecek. Son olarak kullanıcılar 'keep in chat' seçeneğini tercih ettiklerinde mesaj içerik sekmesinde alıcı ve gönderen tarafından silinmediği sürece saklanmaya devam edecek.

Yukarıdaki resimden de görebileceğiniz üzere SnapChat mesajlaşma konusundaki gelişimini sürdürüyor. Ancak Instagram için aynı durum söz konusu değil zaman geçtikçe mesaj sistemini kullanan kullanıcı sayısında azalma söz konusu. Bunun farkında olan ekibi, çalışmalar sonrasında nasıl bir grafik beklediğini hep birlikte göreceğiz.

Gönderilen mesajların saklanmasını sağlamak kullanıcılar tarafından Instagram mesajlaşmalarının kullanımı büyük oranda yaygınlaştırabilir. İlerleyen günlerde alınan kararın ne derece faydalı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Peki, siz Instagram tarafından yapılan mesajlaşma güncellemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Anketimize katılarak görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz.