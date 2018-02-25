Intel, 2020 Olimpiyatları İçin 5G Sözü Verdi!

İletişim teknolojilerindeki gelişme hiç olmadığı kadar hızlı ilerliyor. PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda 5G testleri gerçekleştiren Intel 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha kapsamlı bir 5 hizmeti başlatmayı hedefliyor.

5G teknolojisi, neredeyse her ülkede teknoloji severler tarafından konuşulan bir konu haline geldi. Ülkemizde bulunan bazı teknoloji şirketleri tarafından da çalışmalar yürütülürken asıl lokomotif şirketler teknolojinin de önde gelen ülkelerinden çıkıyor. Bu anlamda çalışmalarını sürdüren Intel bugün son bulan Kış Olimpiyatları'nda 5G teknolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bununla birlikte ünlü teknoloji devi, MWC 2018'de bugün yaptığı bir açıklamada, Japonya'da faaliyet gösteren NTT Docomo ile oyunlar bağlamında 5G ağı kurmak için çalışacaklarını duyurdu.

Ancak Intel'in bu hayali ya da gelecek planı sürpriz bir gelişme değil. Zira birçok hat şirketi 2020 yılında kullanıcılarına 5G hizmetini sunmayı planlıyor. Öte yandan son zamanlarda bazı teknik sorunlar sebebiyle bir hayli başı ağrıyan Intel'in büyük düşünmesi takdir ediliyor. Şirket Kış Olimpiyatları'nda 8K 360 derece video yayınları vaat etmişti. Ayrıca biz de 4K kameralarla donatılmış ve 5G ile çalışan droneları görebiliriz. Şirket ayrıca saatte 30 kilometre hızda ilerlerken 4K video izlenebileceğini ve araçlara 5G entegrasyona güç vereceklerini duyurdu.

Intel için zamanlama, 2020 olimpiyatları düşünüldüğünde hiç bu kadar uygun olamazdı. Zira, 2020 Olimpiyatları, daha hızlı ağ teknolojisinin neler yapabileceğini sergilemek için ideal bir zaman olacak. Ayrıca o zamana kadar birçok kullanıcı 5G teknolojilerine erişecek ve Intel'in sağlayacağı hizmetin tadını çıkaracak.