Intel, 30 Cm'lik Cetvel Görünümünde 32 TB'lık SSD Üretti

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Intel, 30 cm boyutunda 32 TB kapasiteli bir SSD üretmeyi başardı.

Bilgisayar işlemcileri ile tanıdığımız Intel, dünyanın en yoğun SSD'sini yapmayı başardı. 30 cm'lik boyutu ve 32 TB'lık kapasitesi olan SSD için henüz fiyatlandırma bilgisi paylaşılmadı. Ancak özellikleri düşündüğümüzde son kullanıcılar için üretilmediği ve fiyatlarının da uygun olmayacağı aşikar.

Intel'in geliştirdiği yeni SSD'nin sunucular ve veri merkezleri için üretildiği belirtildi. Ayrıca Intel, DC P4500'ün ultra ince form faktörü sayesinde, normalde olması gereken hava akışının yarısına ihtiyaç duyduğunu ve soğutma için tipik bir sabit sürücünün talep ettiği gücün sadece onda birini harcadığını belirtti.

Diğer bir büyük avantaj ise standart 1,75 inç uzunluğundaki rafa monte edilebilir bir sunucu kutusunun içine sığdırılabilmesidir. Yani bu yeni SSD'lerin 32 tanesini sunucu kutusuna monte ederek tam olarak 1 Petabayt elde edebilirsiniz. Gelişen teknoloji sayesinde ilerleyen zamanlarda hem kullanıcı sınıfı depolama çözümlerinde, hem de mobil cihazlar için kapasitelerin artacağı öngörülüyor.