Intel 8. Nesil Coffee Lake İşlemcilerini Duyurdu!

Intel 8. nesil 6 çekirdekli i7 ve i5, 4 çekirdekli i3 işlemcilerini resmi olarak duyurdu.

Intel, 8. Nesil Coffee Lake masaüstü bilgisayar işlemcilerini duyurdu. Yeni işlemcilerde en çok göze çarpan şey, i3 ve i5 işlemcilerde gerçekleşen çekirdek artışı oldu. Intel’in yeni işlemcileri sadece Z370 çipset tabanlı anakartlar ile uyumlu olacak.

Şirketin iddiasına göre yeni 8. nesil i7 işlemciler, i7 7700K’ya göre %25 FPS artışı ve %45 performans artışı vaat ediyor. Şirket, özellikle oyun performansında yeni i7 işlemcilerine fazlasıyla güveniyor.

i5 ve i3 işlemcileri de kenara atmamak gerekiyor. i5 işlemciler ilk kez 6 çekirdekli olacak. Yine aynı şekilde i3 işlemciler de ilk kez 4 çekirdekli olarak kullanıcılara sunulacak.

i7-8700K üzerindeki ekstra çekirdeğin arttırılmış frekansı 7. nesil i7’ye göre 200 MHz daha yüksek olmasına rağmen, baz frekansı i7-7700K'ya göre 400 MHz aşağıda bulunuyor. Yeni işlemcilerdeki bir başka tuhaf nokta, Intel’in Turbo Boost Max 3.0 yerine Turbo Boost 2.0 kullanmış olması.

Intel, Coffee Lake işlemcilerinin vaat ettiği performans artışlarını fiyatlara da yansıtmış görünüyor. i7 7700k’nın resmi satış fiyatı 305 dolarken i7 8700k’nın satış fiyatı 359 dolar olarak açıklandı. Aynı şekilde i5 7600k 217 dolarlık fiyata sahipken i5 8600k, 257 dolar fiyat etiketine sahip. Intel, arttırdığı her bir FPS için bir dolardan fazla ücret alacak gibi duruyor.

Şirket, yeni işlemcileri için yeni Z370 çipsetlerini de duyurdu. Yeni çipsetler artan çekirdek sayısıyla artan güç ihtiyacını karşılamak için önceki modellere göre gücü daha iyi dağıtmaktadır. Ayrıca yeni Z370 çipseti resmi olarak DDR4-2666 belleğini desteklemektedir.

Intel’in vaat ettiği performans artışlarının tutarlı olup olmadığını ve işlemcilerin günlük hayatta ne kadar başarılı performans verdiğini ancak satışa çıktıktan bir süre sonra öğrenebileceğiz.