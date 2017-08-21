Intel 8. Nesil U-Serisi Core İşlemciler Tanıtıldı!

Intel'in ultrabooklarda görmeye alışkın olduğumuz U serisi düşük voltajlı işlemcilerinin 8. nesli tanıtıldı.

Intel 8. nesil U- Serisi Core işlemcilerini tanıttı. Gelecek versiyon MacBook ve diğer ultrabooklarda bulunması muhtemel işlemciler önceki nesle göre verimliliği %40 arttıracak.

7. nesle göre fotoğraf düzenleme hızını %48 arttıran yeni nesil, Intel'in yeni Turbo Boost 2.0 teknolojisini de içinde barındırıyor. TurboBoost'un önceki nesilden farkı olarak şu ifadeler kullanıldı: "Gerektikçe işlemcinin saat hızını dinamik olarak kontrol eden teknoloji, termal boşluktan faydalanarak belirlenen limitlerin altında çalışarak performans ve verimlilik sağlıyor."

İşlemcilerin önceki nesillere göre çok daha düşük olan taban çalışma frekansları, TurboBoost 2.0'a güvenerek yapılmış bir hamle. Yeni tanıtılan i7 işlemcileri 1,8 ve 1,9 gHz saat hızlarına sahip olmasına rağmen teknoloji devreye girdğinde 4,0 gHz'e kadar ulaşabilme kapasitesindeki işlemciler performanstan yana herhangi bir sıkıntı ortaya çıkarmayacak.

Intel'e göre yeni i5 ve i7 işlemcilere sahip cihazlar önümüzdeki ay piyasaya çıkarılmaya başlanacak. Apple'dan herhangi bir açıklama yapılmazken muhtemelen bu işlemciler MacBook Pro versiyonlarında kullanılmayacaktır.