Ezeli rakipler olarak gösterilen Intel ve AMD, herkesi şaşırtarak bir ortaklık kurdu. Intel’in işlemcileri ile AMD’nin ekran kartları bir araya gelerek ortaya uygun fiyatlı oyun bilgisayarları çıkacak.

Normalde Intel ve AMD’yi her zaman karşı karşıya görürüz. İşlemci pazarında yarışan iki üretici, haliyle sürekli birbirlerinden önde olmaya çalışıyorlar. Buna rağmen AMD’nin Intel’in haricinde yaptığı bir şey var. Şirket, işlemci sektörü dışında ekran kartı sektöründe de faaliyet gösteriyor. Durumun böyle olması Intel ve AMD’nin birlikte iş yapabilmesini sağlıyor.

Intel ve AMD, sonunda eşi benzeri görülmemiş bir ortaklık kurmayı başardılar. Intel’in 8. nesil işlemcileri, AMD’nin RX Vega M ekran kartları ile birlikte geliyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarlarda üst düzey oyun performansı daha uygun fiyatlara yakalanabilecek. İki firmanın birlikteliği sonucunda daha ince ve daha hafif dizüstü bilgisayarları ortaya çıkacak. CES 2018’de duyurulan bu bilgiden en çok memnun kalacak kişiler kullanıcılar olacaktır.

Genelde Nvidia’nın GTX 10X serisi ekran kartları ile birlikte çıkan Intel 8. nesil işlemciler, bundan sonra AMD’nin RX Vega M ekran kartları ile birlikte geliyor. Intel, bu noktada AMD’nin iki farklı grafik birimini sunacak. Bunlar; dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış RX Vega M GL ve Intel’in yeni mini bilgisayarları için masaüstü bilgisayarları hedef alan RX Vega M GH olacak.

AMD RX Vega M GL, 931MHz-1,011MHz hızları arasında çalışır ve 20 compute units(CU)’e sahiptir. GH ise 1,063MHz-1,190MHz hızları arasında çalışır ve 26 CU’ya sahiptir. GL, Intel’in 8. nesil i5 ve i7 işlemcileri ile birlikte gelirken GH yalnızca i7 ile birlikte gelecek.

AMD ile Intel ortaklığının ilerleyen zamanlarda nasıl şekilleneceğini merakla bekliyoruz. AMD ve Intel kullanıcıları arasında büyük bir tartışma olduğu düşünüldüğünde iki firmanın ortaklık kurması kullanıcılar açısından nasıl bir tepkiye maruz kalacak, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.