Intel, Artık Daha Şeffaf Bir Şirket Olacağının Sözünü Verdi

Intel’in başına gelen güvenlik açığının etkileri sarılmaya başladı. Şirket, güncelleştirme yayımlamadan önce bundan sonra daha şeffaf bir şirket olduğunu açıkladı.

Intel, kısa süre önce işlemcilerinde yaşadığı güvenlik açığı nedeniyle bir güvenlik güncelleştirmesi yayımlayacağını, bunun sonucunda da işlemcilerin performansında büyük düşüşler yaşanacağını açıklamıştı. Microsoft’un yakında yayımlayacağı Spectre ve Meltdown yaması öncesinde Intel’in CEO’su Brian Krzanich’den bir açıklama geldi. Intel’in güvenlik güncelleştirmesi ve performans konusundaki rehberliğini değiştirdiğini, şirketin bundan sonra daha şeffaf olacağını açıklayan Krzanich, “Yazılım ve bellenim (firmware) yamalarını çıkardıkça pek çok yeni bilgi öğrendik” dedi. “Performansa olan etkinin belirli işyükü, platform yapılandırması ve hafifletme tekniğine bağlı bir şekilde geliştiğini biliyoruz” diyen Krzanich, son 5 yıl içinde üretilen CPU’ların %90’ı için 15 Ocak’a kadar güncellemenin yayınlanacağının garantisi verildi.

Son kullanıcının bu güncellemeye ne zaman ulaşacağı şu anda bilinmiyor, ancak çok yakında Microsoft ile işlemcilerin güvenliğini artırıp hızını düşüren bir güncelleme yayımlanacak. Intel, şu anda Spectre ve Meltdown güncellemelerine özel olarak açtığı sayfada, yama ilerleme durumu, performans verileri ve diğer bilgilerle ilgili raporları yayımlıyor. Yakında güncellemeyi sunacak Microsoft, işlemcilerin güncellemeden sonra karşılaşacakları hız düşüşleri hakkında açıklama yaptı;

Skylake, Kaby Lake veya daha yeni CPU’ya sahip sistemlerin Windows 10 üzerinde tek basamaklı sayılardan daha fazla yavaşlaması beklenmiyor. Bu işlemcilere sahip kullanıcılar, çok ciddi yavaşlamalar beklememeli.

Haswell veya daha eski CPU’larda çalışan Windows 10 kullanıcılardan bazıları sistem performansında bir düşüş fark edecek.

Haswell veya daha eski CPU’larda çalışan Windows 7 veya Windows 8 kullanıcıları, sistemlerinde ciddi bir düşüş yaşayacak.

Esasen Windows 10 işletim sistemini kullanan Skylake veya daha üst düzey bir işlemciniz varsa bu düşüş sizi çok etkilemeyecek, ancak eski bir işlemci ve işletim sistemine sahipseniz, sizi rahatsız edecek düzeyde düşüşler yaşanabilir.

Intel, gelecekte bu tarz sorunları anında kamuoyuna açıklayacağını açıkladı. Bu açıklamalar güzel olsa da, umarım bir daha böyle bir sorunu duymak zorunda kalmayız.