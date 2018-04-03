Intel, Bitcoin Madenciliği Çip Hızlandırıcısını Açıkladı

Intel, Bitcoin madenciliği donanım hızlandırıcısı için, kripto para biriminde kullanılan elektrik miktarını önemli ölçüde azaltacak bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu.

Bildiğiniz üzere kripto madenciliği yapmak, epey yoğun bir işlemci gücüne ve yüksek miktarlarda elektirik tüketimini ihtiyaç duyuyor. Ancak Intel, bu yüksek miktarlardaki enerji tüketimini azaltmak hem de daha hızlı işlem uygulamak için bir çip geliştirdi. Intel'in, bu teknolojinin patent başvurusu 2016 yılında belgelendi.

Ürün, 'Bir işlemci çekirdeği ve işlemci çekirdeğine bağlı bir donanım hızlandırıcısıyla Bitcoin madenciliği yapabilen bir sistem' olarak tanımlanıyor. Intel, donanım hızlandırıcısını bitcoin madenciliği için tasarlandığını açıkça ortaya koyuyor.

Güç Tüketimindeki Azalma, Çevresel Faydalara da Sahip

Bitcoin madenciliği, madeni para için gerekli olan algoritmaları çözmek için büyük miktarda elektrik kullanıyor. Bazı kripto eleştirmenleri, Bitcoin madenciliğini 'çevre felaketi' olarak adlandırırken, diğerleri, madenciliğin yenilenemez enerjilerin kullanılma olasılığını azalttığını ileri sürüyor.

Elektrik kaynağı ne olursa olsun, Bitcoin madenciliğinin maliyeti gerçekten çok yüksek olabilir. Patent başvurusuna dair Intel, “Kullanılan büyük miktarda güç ve bu gücün nispeten yüksek maliyeti nedeniyle, Bitcoin'in çok maliyetli bir çalışma olabileceğini düşünüyoruz. Bazı düzenlemelerde, tek bir Bitcoin maliyetini daha da azaltmayı planlıyoruz." açıklaması yapıldı. Geçmişte birçok Bitcoin madencisi, görece düşük miktarlarda Bitcoin için büyük miktarlarda enerji faturası ödemek zorunda kalmıştı.

Bu teknoloji, Intel’in Bitcoin ve Blockchain için olan ilk yatırımı değil. Geçtiğimiz yıl, Intel sağlık sektöründeki Blockchain teknolojisini kullanmanın yollarını geliştirmek için bir sağlık hizmetleri servis sağlayıcısı ve yazılım geliştirme şirketi olan PokitDok ile işbirliği yaptı.