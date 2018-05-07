  • Intel, Ocak Ayında Yeni Ekran Kartını Görücüye Çıkarabilir

Intel, CES 2019'da Yeni Ekran Kartını Görücüye Çıkarabilir

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Bir süredir hakkında türlü söylentiler çıkan Intel'in üst segment ekran kartı, oldukça büyük bir ihtimalle ocak ayında görücüye çıkacak.

Nisan ayında yayılmaya başlayan dedikodular tüm gözleri İntel cephesine çevirmiş, fakat Intel bir süre konuya dair sessiz kalmıştı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, Intel'in ilk üst düzey ayrık grafik kartının ne zaman tanıtılacağı anlaşılmış oldu.
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Endüstri kaynaklarından gelen habere göre Intel, yeni ekran kartına son rötüşlarını vermek ile meşgul ve oldukça büyük bir ihtimalle bu ekran kartı ile CES 2019 kapsamında Ocak ayında tanışma şansına erişebileceğiz. Henüz ürün hakkında teknik bilgiler paylaşılmamış olsa da Intel’in yaklaşık 2 aydır bu cihaza kafa yorduğu öğrenildi. Üstelik iddialar oldukça cesur, 'Intel’in yeni canavarı, NVIDIA Tesla ve NVIDIA Quadro’ya rakip olmak için geliyor!'
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Intel, isminin verdiği beklentiyi adaletli bir fiyat politikası ile kullanıcıları nezdinde karşılayabilecek mi, ilerleyen dönemde göreceğiz.

Kaynak : https://beebom.com/intel-rumored-to-launch-new-graphics-card-at-ces-2019/
Etiketler: intel, ekran kartı
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