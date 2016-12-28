Intel Core i7-7700K, Overclock ile 7 GHz Sınırını Aştı

Intel, kısa süre içinde resmen satışa sunulacak Core i7-7700K Kaby Lake işlemcisini bazı bilişim uzmanlarıyla "inceleme" amaçlı olarak paylaştı. İşlemcinin overclock kapasitesi ise şaşırtıcı düzeyde.

Intel Core i7-7700k Kaby Lake masaüstü PC işlemcisi henüz piyasaya sürülmese de (Amerikalı şirketin resmi tanıtımı CES 2017'de gerçekleştirmesi bekleniyor), bilişim otoritelerine ve uzman kullanıcılara deneme amacıyla yollandı. Aşırı istekli uzman müşteri Allen “Splave” Golibersuch, sosyal medya üzerinden kullanıcılara overclock müjdesi verdi.

TechPowerUp'ın haberine göre Allen “Splave” Golibersuch, 7 GHz'lik hız bariyerini aşmayı başardı. Tam olarak söylemek gerekirse 69x çarpan hızıyla ve 101.78MHz bus hızı ayarlaması ile 7,022.96MHz düzeyine ulaşıldı. Söz konusu işlem gerçekleştirilirken ASRock Z170 OC Formula anakartı kullanıldı. Vcore voltajı 2.00 V değerine ayarlanırken, soğutma sistemi olarak likit nitrojen ünitesinden faydalanıldı.

Overclock işleminden sonra işlemci, PiFast testini sadece 9.02 saniyede tamamladı. Asus GTX 1080 STRIX OC ekran kartının da desteğiyle; Aquamark testinde 643,316, 3DMark 05 testinde ise 86,798 puan elde edildi.

Şunu vurgulamamızda fayda var: Buradaki kilit nokta sıvı nitrojen soğutma sistemi. İşlemcinin kapasitesi inanılmaz olsa da, orta düzey bir soğutma sistemiyle bu tür bir değerin yakınından geçmek bile imkansız gibi.