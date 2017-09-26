Intel Core i9 7980XE, Overclock'la 6.1 GHz Hızına Ulaştı!

Hız aşırtmaları ile ünlü bir YouTuber, Intel'in yakında duyuracağı Core i9-7980XE'ye sıvı nitrojenli bir hız aşırtma yaptı.

Intel ve AMD çok yakında işlemci standartlarını bir üst boyuta taşıyacak. Normal haliyle bile çok güçlü olan Intel i9, hız aşırtmaya maruz kalsa nasıl bir performansa ulaşırdı dersiniz? Performans isteyenlerin gözdesi olması beklenen 18 fiziksel çekirdekli Intel i9-7980XE’nin sınırları zorlandı.

YouTube’da Overclock(hız aşırtma) alanında videolar çekerek sağlam bir kitle edinmeyi başaran “der8auer” isimli kanalın yayınladığı videoda hız aşırtmaya maruz kalan Intel i9 Core i9-7980XE, 18 çekirdeğinin altısında 6 GHz’in üzerine çıkmayı başardı. Bunu yapmak için tek gerekli olan şey sağlam bir soğutma değil, termal macun gibi ısıyı bütün halinde yayabilecek kaliteli malzemelerdi. Skylake-X işlemcisini sıvı nitrojenle soğutmaya çalışan YouTuber, bunu yaparak işlemciyi 6.1 GHz hızına çıkarmayı başardı.

der8auer, AMD Ryzen Threadripper 1950X işlemcide elde edilen 16 çekirdekte 5.4 GHz’lik performansa ulaşarak Cinebench R15’te 4514 puan almayı başarmıştı. Intel’in i9 7980XE canavarında ise bazı çekirdekleri 6 GHz’in üzerine çıkarırken, genel olarak 5.6 GHz hızında bir performans gösteren işlemciden 5635 puan almayı başardı.

Bu güce ulaşmak için elektriğin son damlasına kadar yüklenen işlemci, güç tüketiminde 1000W’a kadar ulaştı.