Intel Core i9, İnsan Gibi Bir Fiyatla Satışa Sunulmayacak!

Intel'in 24 mantıksal çekirdekli i9 modellerini önümüzdeki ay satışa sunması bekleniyor. Birden fazla modelle çıkacak i9, kademe kademe Haziran ayı ile Ağustos ayı arasında satışa sunulacak.

Intel, uzun süreden beri i3, i5 ve i7 işlemci serileri ile yoluna devam ediyor. Kişisel kullanım için çıkan bu işlemciler, son derece kullanışlı olmasının yanı sıra artık eskimeye başladı. Günümüzün teknolojilerini rahatlıkla karşılayan işlemcileri olmasına rağmen Intel, yeni işlemcilerini çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, görünüşe göre 12 fiziksel, 24 mantıksal çekirdeğe sahip, yeni bir üst düzey Core i9 işlemcisini yayınlayacak.

Intel’in planları AnandTech’in yönetim kuruluna sızdırıldı. Bazı çalışan veya ortaklar, yaklaşmakta olan işlemci serileri ile ilgili powerpoint sunumundan birkaç fotoğraf çekmeyi başarmış. 12 çekirdek ve 140 W’lık güç tüketimi ile dünyanın en güçlü kişisel işlemcisi olması beklenen i9’ları, başlangıçta yalnızca masaüstü bilgisayarlarda görebileceğiz. Ayrıca, yeni Mac Pro’larda yakın zamanda geleceği konuşulan işlemci, tek başına servet değerinde olacak gibi duruyor. Intel Core i9 işlemcilerinin fiyatının 1000 dolardan fazla olması bekleniyor. 12/24 çekirdekli işlemcinin dışında 6/12, 8/16 veya 10/20 çekirdekli modellerinin de olacağı belirtilen i9, Turbo Clock 3.0 sayesinde yüksek saat frekanslarında çalışabilecek.

Yeni işlemcinin Haziran ayında duyurulup, Haziran-Ağustos ayları arasında satışa sunulması bekleniyor. Intel’in böylesine güçlü bir CPU ile gelmesi ilk etapta maddi durumları zorlayacak olsa da, zamanla yeni bir bilgisayar standardının gelmesine zemin hazırlayacaktır.