Intel, eski ve yeni işlemcilerini birleştirdiği Core X ailesini tanıttı. Ailenin bir lideri var ki, gelmiş geçmiş en güçlü işlemci sıfatını almasına çok az bir zaman kaldı.

Intel çok uzun süreden beri “Core i” serisinin üç işlemcisi i3, i5 ve i7’yi güncelleyerek yoluna devam ediyor. Yeni bir işlemci duyurmayan Intel, kısa süre önce bu sistemini bozmuş ve i9 ismi ile çıkacak üst düzey bir kullanıcı işlemcisinin geleceğini duyurmuştu. Yeni gelen bilgilere göre ise Intel yalnızca i9’ları değil i5 ve i7’leri de güncelliyor. Core X kapsamında çıkacak yeni işlemciler, mevcut Core i5 ve Core i7 modellerinin daha güçlü versiyonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Core X yalnızca eski işlemcilerde değil, i9’da da bulunacak. Core X 4 çekirdekli Core i5 modellerinden Core i9’a kadar geniş bir skalaya yayılacak. Intel, bu duyuruyla en güçlü işlemcisini de açıkladı. Intel Core i9 Extreme ismi ile çıkacak işlemci 18 fiziksel 18 mantıksal olmak üzere 36 çekirdekli bir işlemci olacak. AMD’nin 16 fiziksel 16 mantıksal olmak üzere 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisine rakip olarak çıktığı düşünülen işlemcinin Ryzen’i rahatlıkla geçeceği söyleniyor. Intel Core i9 Extreme’in fiyatını da açıklayan Intel, bu konuda kullanıcıları korkutmuş olabilir. 1999 dolar(7160 TL) gibi yüksek bir fiyata satılacak 36 çekirdekli i9 modeline alternatif olarak 12/24 ve 16/32 çekirdekli Core i9’larda çıkacak. 12/24 çekirdekli Core i9’un fiyatı 999 dolar(3580 TL) olurken 16/32 çekirdekli i9’un fiyatı 1699 dolar(6090 TL) olarak açıklandı.

Intel bu işlemciler dışında Core X’in diğer ailelerinin fiyatlarını da açıkladı. 4 fiziksel 4 mantıksal olmak üzere 8 çekirdekli Core i5 7640X 242 dolardan(867 TL) satışa sunulacak. 4/4 den başlayarak 10/20 çekirdek sayısına kadar giden i7’lerin X versiyonları ise 339 dolar(1219 TL) ile 599 dolar(2140 TL) arasında olacak.

Intel, işlemciler dışında yeni Turbo Boost teknolojisini de duyurdu. Turbo Boost Max 3.0 olarak adlandırılan yeni teknoloji, Core X ailesinin üst düzey modellerinde bulunacak. Turbo Boost Max 3.0’la birlikte ilave çekirdeklerin çoklu görev performansını artırmasını sağlayacak yeni teknoloji, işlemcide yüzde 15 gibi bir hız yaratabiliyor.

Intel’in Core X ailesine ek olarak Coffe Lake ismi altında önümüzdeki sene çıkacak 8. nesil işlemcilerin de gelmesi bekleniyor. AMD’nin bu senenin başlarında Ryzen’le yaptığı atağı çok sert bir şekilde yanıtlayan Intel, önümüzdeki aylarda i9’u piyasaya sunmayı hedefliyor.