Apple uzun süredir Mac bilgisayarları için Intel işlemcileri kullanmaktaydı. ARM platformunun gelişmesi ve Appl bilgisayarlara uyum sağlaması üzerine firma kendi birimini tasarlamayı değerlendirmeye başladı.

Yeni bir rapora göre Apple, iPhone ve iPad'in çiplerini tasarlamanın dışında kendi laptopları için CPU, iPhone'ları için modem ve dokunmatik ekran işleyicilerini de tasarlamayı planlıyor.

Cuma günü Nikkei Asian Review tarafından yayınlanan rapora göre iki fabrikadan gelen bilgiler Apple'ın MacBook ve MacBook Pro laptoplarında Intel'e bağlılığından kurtulmaya doğru ilerlediğini işaret ediyor. Bu konuda ARM tabanının kullanacağı tahmin edilen Apple, şuan cihazlarında yer aldığı gibi A serisi işlemcilerini güçlendirerek laptoplarında da bulunacak hale getirebilir.

İsmi verilmeyen bir çip endüstrisi görevlisinin sözleri şöyle diyor: "Laptoplar gittikçe incelirken kullanıcılar da gittikçe daha çok taşınabilirlik ve pil ömrü istiyorlar. Bu durum, güç verimliliğinde oldukça iyi olan ARM işlemciler için büyük bir fırsat."

Apple'ın bu işlemciler ve ARM tabanlı bir MacOS üzerinde çalıştığına dair herhangi bir kanıt bulunmamasına karşın son çıkan mobil işlemcilerinin bazı Intel işlemcileri performansta geride bırakması bu hareketin eninde sonunda başlatılacağının bir işaretiydi.

Aynı rapordan ortaya çıkan diğer bilgiler arasında Apple'ın modem çiplerinin araştırma ve geliştirme alanına bir çok yatırımda bulunduğu belirtiliyor. Apple'ın yakın gelecekteki planları arasında açıkça görebiliyoruz ki Qualcomm ve Intel ile bağları kopartarak teknolojik olarak bağımsız olmak var.