Intel CEO'su Brian Krzanich CNBC'ye verdiği bir röportajda, bilgisayar korsanlarının, bilgisayarlardaki şifreleri ve diğer hassas verileri ele geçirmesine izin veren mikroişlemci açığının Google tarafından aylar önce keşfedildiğini söyledi.

CEO Krzanich, Google'ın bir kaç ay önce kendilerini haberdar ettiklerini söylerken Google'da bulgularıyla ilgili ayrıntıları yayımladığı bir blog yazısında anlattı. Daha önce de haberini yaptığımız bu oylayı dün öğleden sonra gazetecilere duyuran Krzanich, henüz hackerların güvenlik açığından istifade ettiğinin örneğinin bulunmadığını vurgulayarak düzeltmenin yolda olduğunu söyledi.

Diğer yandan güvenlik kusurunun ortaya çıkmasıyla birlikte Intel stoklarını düşürmeye başladı. Bununla birlikte ilk gelen raprolar her ne kadar güvenlik açığının sadece Intel'in işlemcileriyle sınırlı olduğunu gösterse de ARM tarafından yapılan açıklamada kendilerinin de etkilendiği belirtildi.

Brian Krzanich, Intel'in yazılım ortakları ve diğer bazı şirketler dahil olmak üzere rakip üreticiler AMD ve ARM ile sorunu çözmek için birlikte çalıştıklarını söyledi. Intel, düzeltmelerinin bazılarının önümüzdeki birkaç gün içinde bazılarının da birkaç hafta içinde başlayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Bununla birlikte Intel, saldırganların hassas bilgileri alabilmek için, mevcut güvenlik tedbirlerini atlatarak bilgisayar belleğini girdiklerini belirtti. Bu bellekteki içeriklerin ise şifreler de dahil olmak üzere birçok hassas bilginin olabileceği belirtildi. Bu durumda saldırganların, yalnızca bir bilgisayarı kontrol altına almalarının yanı sıra kötü amaçlı yazılımları yükleyebildikleri veya sadece hassas verileri de ele geçirebilecekleri söylendi. Bununla birlikte Microsoft'un yüklü olduğu ve durumdan etkilenen bilgisayarlarda %30'luk bir performans düşüşünün de yaşanabileceği de belirtildi.