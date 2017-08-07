Intel'den AMD Threadripper'a Yanıt: Core i9 Extreme Edition

AMD'nin canavar işlemcisi Threadripper'ın tanıtımının ardından en büyük rakibi Intel'den yanıt gecikmedi.

AMD'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı hayvani 16 çekirdekli, 32 işlem birimli Threadripper, Intel tarafından fazla zaman geçmeden bir rakip sahibi oldu.

Intel Core i9 serisine yeni bir modeli ekleyen Intel, i9 Extreme Edition ile 18 çekirdek ve 36 işlem birimine sahip işlemcisini kendi sitesinde görücüye çıkardı. Core i9-7980XE kod adıyla Intel'in işlemci veri-tabanında yerini aldı. 2.6 gHz taban çalışma frekansına sahip ünite, Turbo Boost 2.0 teknolojisi sayesinde 4.2 gHz hızına kadar çıkabilecek. Bunun yanında özel olarak tasarlanan Turbo Boost 3.0 ile de en hızlı çalışan iki işlemci çekirdeğini 4.4 gHz'e kadar çıkarmak mümkün hale gelecek.

i9-XE'nin endisine direkt rakip olarak belirlediği AMD Threadripper 1950X, temel olarak 3.6 gHz hızında çalışarak boost durumunda 4.0 gHz'e kadar çıkabiliyor. Intel'in taban işlemci frekansında geride kaldığı düşünülse de iki çekirdek fazlası mevcut. Buna rağmen enerji tüketiminde AMD rakibine göre 15 Watt daha tasarruflu olan Intel, burada teknolojisini konuşturmuş gibi görünüyor.

Fiyat alanında genellikle AMD avantajı elinde tutardı, bu durumda da aynısı geçerli. AMD Ryzen Threadripper'ın 999 dolardan satışa çıkarılması planlanırken 18 çekirdekli Core i9 1.999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.