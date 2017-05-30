İşlemci teknolojileri üretiminde lider konumda olan firmalardan Intel, 7. nesil işlemcilerinin daha çiçeği burnunda olan 7. nesil işlemcilerden %30 daha hızlı olacağını söylüyor.

Intel, gün geçtikçe yaklaşan 8. nesil işlemcileri hakkında oldukça iddialı sözler sarfetmeye başladı. Şirket daha önce yeni nesil işlemcilerin 8. nesillerden %15 daha hızlı olacağını iddia etmişti fakat şimdi, söz konusu iddia tam olarak ikiye katlandı. Firmanın yeni iddiası ise daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan 7. nesil işlemcilerin performasını, bir sonraki nesilde %30 arttıracaklarını belirtmesi.

Aslında bu durum Intel’in yıllar içerisindeki istikrarlı başarısıyla doğru orantılı, ayrıca çeşitli benchmark testleri ve kullanıcıların yorumlarını da beklemek daha doğru olacaktır.

8. nesil işlemcilerin bu yılın sonlarına doğru çıkacağı söyleniyor. Kullanım açısından yaygınlaşması ve objektif sonuçlar veren testlerin yapılması, 2018’in ilk çeyreğini bulabilir. Yani yaklaşık 1 yıl sonrası için kesin bir dille ortaya atılan iddiaları şimdiden tartışmamak gerekiyor.

Bakalım Intel bize bu vaatleri verirken, kırmızı takım AMD’den ne gibi cevaplar göreceğiz. Yeni nesil işlemcilerin ve muhteşem rekabetin detaylarını merak ediyorsanız, takipte kalmayı unutmayın. :)