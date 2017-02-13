Intel’den Bu Yıl 8. Nesil Coffee Lake İşlemciler Geliyor!

Intel’in 8. nesil işlemcileri 14nm işlem sürecinden geçerek geliyor.

Intel’in son seri işlemcileri olan Broadwell, Skylake ve Kaby Lake'in ardından şimdi de Coffee Lake adındaki 8. nesil işlemcileri de 2017 yılı içerisinde geliyor. Yine 14nm üretim sürecinden geçecek yeni nesil işlemciler önceki üç nesil işlemcinin üretim süreci, yapı mimarisi ve optimizasyonunu alacak.

Kaby Lake’te gördüğümüz Broadwell ve Skylake karışımı bir işlemci haline gelen tick-tock yapısından farklı olacak olan Coffee Lake işlemcileri Kaby Lake’e göre %15 daha performans artışı gösterecek. Şu anda sır gibi saklanan özelliklere rağmen i7 serisinde 6 çekirdekli işlemciler beklenirken 10nm üretim teknolojisine sahip olan modelleri anca 9. nesil işlemcilerde göreceğiz gibi görünüyor.

Bakalım AMD’nin yeni Ryzen işlemcilerine karşı Intel’in Coffee Lake işlemcileri neler yapacak.